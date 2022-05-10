Англия

Наставник "червоних" відреагував на можливий перехід форварда Боруссії Д в Манчестер Сіті.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував останні чутки на транферному ринку, які говорять про те, що Манчестер Сіті підпише нападаючого дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.

"Я підписав новий контракт із Ліверпулем, знаючи, що Манчестер Сіті не перестане розвиватися. Ман Сіті не повинен визначати, чи можемо ми бути щасливими чи ні. Тільки ми можемо впливати на це.

Є багато можливостей та різних способів виграти футбольний матч. Ми маємо знайти тільки один. Очевидно, що це можливо, тому що ми зустрічаємося з Ман Сіті у двох-трьох турнірах, Лізі чемпіонів – шість разів на рік, частіше, ніж решта. Ми також граємо з іншими колективами.

Але якщо Ерлінг Голанд перейде в Манчестер Сіті, він не послабить їх. Команда не стане слабшою. Багато людей говорять про гроші, але цей перехід встановить новий рівень на трансферному ринку", — наводить слова Клоппа Liverpool Echo.

В даний час Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю АПЛ, набравши 86 очок після 35 матчів. Позаду йде Ліверпуль – 83 очки і ті ж 35 ігор.

Нагадаємо, сьогодні, 10 травня, Ліверпуль проведе перенесений матч 33 туру АПЛ проти Астон Вілли. Початок о 22:00 за київським часом.