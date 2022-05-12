Англия

Наставник Манчестер Сіті висловився про гру лідера своєї команди.

Манчестер Сіті напередодні зробив усе від себе залежне задля того, аби розгромити Вулвергемптон у гостьовому матчі 33-го туру Англійської Прем’єр-ліги (5:1).

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола висловився про виступи свого підопічного Кевіна Де Брюйне, на рахунку якого чотири забиті м'ячі в цьому матчі.

"Невтомний, блискучий, фантастичний, ідеальний — так я можу охарактеризувати Кевіна. Він дійсно багато забиває цього сезону, але цього разу він перевершив себе. У нього є все, щоб робити дійсно магічні речі.

Цей сезон — самий результативний в кар'єрі Де Брюйне і я радий, що це випало на час його роботи зі мною. Неймовірний футболіст", — розповів фахівець для BBC.

Загалом, за 43 матчі поточного сезону де Брюйне забив 19 голів та віддав 13 гольових передач.

Відзначимо, що відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Вулвергемптон є на нашому сайті.