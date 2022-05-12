Англия

Клуб викупить контракт гравця.

Вінер Філіппе Коутіньо, контракт якого належить Барселоні, стане повноцінним гравцем англійської Астон Вілли.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво Вілли вирішило придбати гравця. Сумма трансферу складе 20 мільйонів євро.

Також відомо, що контракт з клубом бразилець підпише на чотири роки, до літа 2026 року.

Нагадаємо, Коутіньо перебрався у Астон Віллу взимку 2022 року. На його рахунку чотири голи та три асисти у 16 матчах.