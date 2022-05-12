Вінгер Вест Гему та збірної України Андрій Ярмоленко залишить свій клуб по завершенню поточного сезону АПЛ. 

Футболіст має одну із найбільших заробітних плат в клубі, тому клуб не палає бажанням залишати в своєму складі виконавця, повідомляє BBC

Ярмоленко хоче змінити клуб, щоб отримувати більше ігрового часу, в той час як головний тренер "залізних" Девід Мойєс це розуміє та не проти попрощатись із українцем.

В поточному сезоні на рахунку вінгера 30 матчів у всіх турнірах за Вест Гем та три забиті м'ячі та одна результативна передача.

Раніше повідомлялось, що лондонський клуб націлився на форварда Астон Вілли.