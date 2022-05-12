Англия

Украънець вирішив не продовжувати контракт із "молотками".

Вінгер Вест Гему та збірної України Андрій Ярмоленко залишить свій клуб по завершенню поточного сезону АПЛ.

Футболіст має одну із найбільших заробітних плат в клубі, тому клуб не палає бажанням залишати в своєму складі виконавця, повідомляє BBC.

Ярмоленко хоче змінити клуб, щоб отримувати більше ігрового часу, в той час як головний тренер "залізних" Девід Мойєс це розуміє та не проти попрощатись із українцем.

В поточному сезоні на рахунку вінгера 30 матчів у всіх турнірах за Вест Гем та три забиті м'ячі та одна результативна передача.

Раніше повідомлялось, що лондонський клуб націлився на форварда Астон Вілли.