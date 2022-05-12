Сенегальський захисник може перебратися до лондонської команди.
Каліду Кулібалі, getty images
12 травня 2022, 18:54
Челсі працює над підписанням нового центрального захисника у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Calciomercato, до списку інтересів лондонського клубу потрапив захисник Наполі Каліду Кулібалі.
Зауважимо, що в поточному сезоні футболіст відіграв уже 27 матчів за клуб, по два рази відзначившись голами та гольовими передачами.
Нагадаємо, що раніше Наполі покращив пропозицію щодо нового контракту для Каліду Кулібалі.