Англия

Сенегальський захисник може перебратися до лондонської команди.

Челсі працює над підписанням нового центрального захисника у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, до списку інтересів лондонського клубу потрапив захисник Наполі Каліду Кулібалі.

Зауважимо, що в поточному сезоні футболіст відіграв уже 27 матчів за клуб, по два рази відзначившись голами та гольовими передачами.

Нагадаємо, що раніше Наполі покращив пропозицію щодо нового контракту для Каліду Кулібалі.