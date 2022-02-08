Италия

Новоиспеченный чемпион Африки может быть доволен.

В переговорах по новому контракту между Наполи и Калиду Кулибали клуб сделал предложение, которое, кажется, удовлетворило защитника — полагает Football Italia.

Защитник, которого Лучано Спаллетти считает ключевым в своих построениях, и без которого сборная Сенегала вряд ли стала бы чемпионом Африки, получил предложение четырехлетнего контракта с ежегодной зарплатой в 5 миллионов евро и в качестве "бонуса" – капитанскую повязку после того, как Лоренцо Инсинье уедет в Канаду.

Действующий контракт Кулибали рассчитан до июня 2023 года, и стороны никак не могли договориться о его продлении.

Согласно трансферным слухам, Калиду получал предложения зарплаты 7 миллионов евро в год от представителей АПЛ и Бундеслиги, но уже прижился в Наполи и не желает покидать столицу Катаньи.

30-летний центральный защитник провел 58 матчей (0 голов) за национальную сборную Сенегала и выступал за Мец (46 матчей во всех турнирах, 1 гол), Генк (92, 3) и Наполи (302, 13).