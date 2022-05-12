Колектив Антоніо Конте тепер відстає від підопічних Мікеля Артети всього на один бал.
Тоттенгем — Арсенал, Getty Images
12 травня 2022, 23:38
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Тоттенгем — Арсенал 3:0
Голи: Кейн, 22 (пен.), 37, Сон, 47.
Тоттенгем: Льоріс — Санчес, Даєр, Девіс (Родон, 82) — Емерсон, Бентанкур, Гейб'єрг, Сессеньон — Кулусевські (Моура, 72), Сон (Бергвейн, 72) — Кейн.
Арсенал: Рамсдейл — Суареш, Голдінг, Габріель (Тавареш, 75), Томіясу — Ельнені, Джака — Сака, Едегор, Мартінеллі (Сміт-Роу, 64) — Нкетіа (Ляказетт, 72).
Попередження: Девіс — Голдінг, Сміт-Роу, Едегор, Джака.
На 32-й хвилині був вилучений Роб Голдінг (Арсенал) (друге попередження).