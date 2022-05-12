Англия

Тоттенгем здобув видовищну перемогу над Арсеналом у дербі Північного Лондону

Колектив Антоніо Конте тепер відстає від підопічних Мікеля Артети всього на один бал.

Тоттенгем — Арсенал, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Тоттенгем — Арсенал 3:0

Голи: Кейн, 22 (пен.), 37, Сон, 47.



Тоттенгем: Льоріс — Санчес, Даєр, Девіс (Родон, 82) — Емерсон, Бентанкур, Гейб'єрг, Сессеньон — Кулусевські (Моура, 72), Сон (Бергвейн, 72) — Кейн.



Арсенал: Рамсдейл — Суареш, Голдінг, Габріель (Тавареш, 75), Томіясу — Ельнені, Джака — Сака, Едегор, Мартінеллі (Сміт-Роу, 64) — Нкетіа (Ляказетт, 72).



Попередження: Девіс — Голдінг, Сміт-Роу, Едегор, Джака. На 32-й хвилині був вилучений Роб Голдінг (Арсенал) (друге попередження).