Англия

Стали відомі прізвища фахівців, які претендують на нагороду.

Напередодні Дирекція англійської Прем’єр-ліги оголосила список претендентів на звання найкращого футболіста в сезоні-2021/22.

Також визначать найкращого тренера АПЛ у сезоні-2021/22. Вже відомі кандидати.

– Юрген Клопп (Ліверпуль, 26 перемог та 8 нічиїх у 36 матчах).

– Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті, 28 перемог на 5 нічиїх у 36 матчах).

– Патрік Вієйра (Крістал Пелас, 10 перемог та 14 нічиїх у 35 матчах).

– Едді Гау (Ньюкасл, 11 перемог та 5 нічиїх у 25 матчах).

– Томас Франк (Брентфорд 12 перемог та 7 нічиїх у 36 матчах).

Голосувати за найкращого тренера сезону будуть вболівальники та футбольні експерти до 16 травня.