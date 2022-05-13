Англия

Наставник лондонців прокоментував своє положення в клубі.

Головний тренер Тоттенгему Антоніо Конте висловився щодо свого статусу в стані "шпор".

Фахівець запевнив, що повністю відданий клубу та не збирається його залишати.

"Я повністю відданий Тоттенгему, це сто відсотків. Я дуже пристрасна людина, це помітно. Зараз цей клуб — моя пристрасть.

Сподіваюсь, вболівальники це бачать", — наводить слова Конте Фабріціо Романо.

Відзначимо, що раніше наставник "шпор" поділився своїми думками після гри з Арсеналом.