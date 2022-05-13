Наставник лондонців прокоментував своє положення в клубі.
антоніо конте, getty images
13 травня 2022, 16:45
Головний тренер Тоттенгему Антоніо Конте висловився щодо свого статусу в стані "шпор".
Фахівець запевнив, що повністю відданий клубу та не збирається його залишати.
"Я повністю відданий Тоттенгему, це сто відсотків. Я дуже пристрасна людина, це помітно. Зараз цей клуб — моя пристрасть.
Сподіваюсь, вболівальники це бачать", — наводить слова Конте Фабріціо Романо.
Відзначимо, що раніше наставник "шпор" поділився своїми думками після гри з Арсеналом.