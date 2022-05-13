Англия

Наставник "шпор" поділився своїми думками після гри з Арсеналом.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте прокоментував перемогу своєї команди у матчі 22 туру АПЛ проти Арсеналу (1:0).

"Атмосфера була приголомшливою. Ми маємо подякувати нашим вболівальникам. Звичайно, нам потрібно дуже добре відновитися, бо в неділю ми зіграємо проти команди, яка обіграла раніше. Я ясно дав зрозуміти своїм гравцям: потрібно радіти та святкувати, але водночас думати про наступну гру, коли ця перемога вже не матиме значення.

Наші вболівальники відіграють важливу роль. Нам треба йти разом. Ми дуже близькі до досягнення важливої ​​для нас мети. Легких ігор немає. Думаю, що ми додаємо. Бути стабільними – це перший крок до того, щоб бути спокійною командою", - наводить слова Конте BBC.

Також Конте висловив свою думку щодо критики з боку головного тренера Арсеналу Мікеля Артети.

"Артета багато скаржиться. Йому потрібно більше зосередитись на своїй команді. Він має більше зосереджуватися на своїй роботі та продовжувати працювати, тому що він дуже добрий. Чути, як хтось весь час скаржиться, не дуже добре", — додав Конте.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Арсенал.