Хавбек Тоттенгему висловився щодо перемоги над Арсеналом.
сон хин мін, getty images
13 травня 2022, 20:24
Атакувальний павзахісник Тоттенгему Сон Хин Мін прокоментував перемогу своєї команди у матчі 22 туру АПЛ проти Арсеналу (1:0).
"Для нас ця перемога дуже багато значить. Завжди приємно перемагати, а в дербі тим паче. Тоттенгем провів дуже сильний матч. Нам під силу обійти Арсенал та гарантувати собі Ліги чемпіонів.
Я не злий на заміну, але розчарований. Як будь-який інший футболіст я хочу грати всі матчі по 90 хвилин, то треба просто прийняти це. Зараз треба відновитись та продовжити перемагати.
Червона картка? Неважливо, де був м'яч — Холдінг зіграв небезпечно. Для мене це фол", — розповів Сон для BBC.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Арсенал.