Англия

Хавбек Тоттенгему висловився щодо перемоги над Арсеналом.

Атакувальний павзахісник Тоттенгему Сон Хин Мін прокоментував перемогу своєї команди у матчі 22 туру АПЛ проти Арсеналу (1:0).

"Для нас ця перемога дуже багато значить. Завжди приємно перемагати, а в дербі тим паче. Тоттенгем провів дуже сильний матч. Нам під силу обійти Арсенал та гарантувати собі Ліги чемпіонів.

Я не злий на заміну, але розчарований. Як будь-який інший футболіст я хочу грати всі матчі по 90 хвилин, то треба просто прийняти це. Зараз треба відновитись та продовжити перемагати.

Червона картка? Неважливо, де був м'яч — Холдінг зіграв небезпечно. Для мене це фол", — розповів Сон для BBC.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Арсенал.