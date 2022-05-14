Англия

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубку Англії, у якому зіграють лондонський Челсі та Ліверпуль.

У фінальному поєдинку Кубку Англії лондонський Челсі та Ліверпуль розіграють трофей на Вемблі.

Томас Тухель, після перемоги над Лідсом (3:0), вирішив використати з перших хвилин Тіаго Сілву в трійці захисту.

Юрген Клопп, та тлі звитяги в грі проти бірмінгемської Астон Вілли зробив вибір на користь Конате в центрі оборони, Гендерсон, Тіаго та Кейта відправилися до півзахисту, а до нападу повернувся Салах.

Челсі: Менді — Чалоба, Тіаго Сілва, Рюдігер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Маунт, Лукаку, Пулішич.

Запасні: Аррісабалага, Аспілікуета, Сарр, Канте, Лофтус-Чик, Сауль, Барклі, Вернер, Зієх.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Гендерсон, Тіаго, Кейта — Салах, Мане, Діас.

Запасні: Келлехер, Мілнер, Фірміно, Гомес, Джонс, Жота, Цимікас, Орігі, Матіп.



Гра Челсі — Ліверпуль почнеться о 18:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.