Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубку Англії, у якому зіграють лондонський Челсі та Ліверпуль.
Набі Кейта, Getty Images
14 травня 2022, 17:54
У фінальному поєдинку Кубку Англії лондонський Челсі та Ліверпуль розіграють трофей на Вемблі.
Томас Тухель, після перемоги над Лідсом (3:0), вирішив використати з перших хвилин Тіаго Сілву в трійці захисту.
Юрген Клопп, та тлі звитяги в грі проти бірмінгемської Астон Вілли зробив вибір на користь Конате в центрі оборони, Гендерсон, Тіаго та Кейта відправилися до півзахисту, а до нападу повернувся Салах.
Челсі: Менді — Чалоба, Тіаго Сілва, Рюдігер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Маунт, Лукаку, Пулішич.
Запасні: Аррісабалага, Аспілікуета, Сарр, Канте, Лофтус-Чик, Сауль, Барклі, Вернер, Зієх.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Гендерсон, Тіаго, Кейта — Салах, Мане, Діас.
Запасні: Келлехер, Мілнер, Фірміно, Гомес, Джонс, Жота, Цимікас, Орігі, Матіп.
Гра Челсі — Ліверпуль почнеться о 18:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.