Англия

Німецький тренер виграв ще один титул.

Ліверпуль у рамках поєдинку фіналу Кубка Англії грав проти Челсі і здобув перемогу в серії одинадцятиметрових ударів.

Завдяки цьому Юрген Клопп поповнив свій актив черговим титулом. На рахунку німця Кубок Англії, чемпіонат Англії, Ліга чемпіонів та Кубок ліги.

Як повідомляє Opta, Юрген Клопп повторив досягнення Алекса Фергюсона – він був єдиним, кому вдавалося виграти усі ці трофеї з одним англійським клубом.

Нагадаємо, що Клопп вважає Лігу націй "безглуздим турніром" та закликає відмовитись від його розіграшу.