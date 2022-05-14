Англия

Наставник "червоних" висловився напередодні фіналу Кубку Англії.

В рамках фіналу Кубку Англії Ліверпуль зустрінеться із лондонським Челсі.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп висловився напередодні матчу, оцінивши поточний стан "успішності" сезону.

"Ми не можемо казати однозначно. Виграти все — неможливо, але ми вже триумфатори Кубку Ліги та продовжуємо боротись ще за три трофеї. Наразі цей сезон успішний. Але якщо ми більше нічого не виграємо, то звичайно сезоне одразу стане провальним.

Ліверпуль — це клуб світового рівня, ми повинні бути націлені на перемогу в кожному турнірі. Важко вважати сезон успішним, якщо ми програємо все, за що боремось прямо зараз", — розповів німець для The Telegraph.

Наразі Ліверпуль бореться за титул чемпіона АПЛ та відстає від Манчестер Сіті на три очки за два тури до кінця. Окрім того, скаузери зустрінуться у фіналі Ліги чемпіонів из мадридським Реалом.

Відзначимо, що матч Челсі — Ліверпуль розпочнеться о 18:45 за київським часом.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.