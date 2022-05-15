Англия

"Шпори" у домашньому поєдинку здобули важливі три бали.

У рамках 37 туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем у Лондоні переміг Бернлі — 1:0.

У першому таймы господарі знищили Бернлі за гольовими можливостями, але з реалізацією у команди Конте не дуже добре.

Рахунок їм вдалося відкрити лише наприкінці тайму, коли був зароблений 11-метровий удар. До м'яча підійшов Кейн та переграв Поупа.

Другий тайм видався більш рівним, але гостям декілька раз забракло точності, щоб відігратись. Тоттенгем також міг забити вдруге, але не пощастило.

Завдяки трьом пунктам "шпори" піднялися у зону Ліги чемпіонів. Бернлі, у свою чергу, дуже близький до зони вильоту.

Тоттенгем - Бернлі 1:0

Гол: Кейн, 45+8

Тоттенгем: Льоріс — Санчес, Дайєр, Девіс, Емерсон (Родон, 90), Сессеньон — Бентанкур, Хейбьєрг — Моура (Кулусевскі, 79), Сон — Кейн.

Бернлі: Поуп — Тейлор, Лоутон (Леннон, 78), Коллінз, Лонг, Робертс — МакНіл, Корк, Браунхілл — Барнс (Вегхорст, 78), Корне.

Попередження: Робертс, Поуп, Моура, Льоріс