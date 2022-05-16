Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Лідс Юнайтед, який веде боротьбу за збереження місця в еліті, уникнув поразки від Брайтона.

"Чайки" мінімально обігравали "павичів" завдяки голу Данні Велбека на 21-й хвилині, однак у компенсований до другого тайму час Паскаль Стрюйк своїм забитим м'ячем врятував для Лідса нічийний результат.

Огляд матчу:

Лідс – Брайтон 1:1

Голи: Стрюйк, 90+2 – Велбек, 21

Попередження: Фірпо, Родріго, Купер – Кайседо, Лемпті