Англия

Англійський форвард сподівається продовжити працювати під керівництвом італійського фахівця.

Один із ключових нападників лондонського Тоттенгема Гаррі Кейн висловився про чутки в пресі, які пов'язують головного тренера його команди Антоніо Конте з можливим переходом в інший клуб наступного літа.

28-річний англієць сподівається й надалі працювати під керівництвом італійського фахівця у стані "шпор".

"Я є великим шанувальником Конте. Було б чудово, якби він залишився. Нам дуже подобається з ним працювати.

Ми з нетерпінням чекаємо наступного сезону під керівництвом такого чудового тренера. Але все залежить від Конте, і я впевнений, що він поговорить з клубом і ухвалить рішення про своє майбутнє", — цитує слова Гаррі Кейна журналіст Фабриціо Романо з посиланням на Standard Sport.

Нагадаємо, раніше Антоніо Конте заявив, що "на сто відсотків віддан Тоттенгему". Іменитого італійця пов'язували з можливою роботою в Парі Сен-Жермен.