Англия

"Каноніри" дуже невчасно припустилися осічки.

У рамках 37-го туру чемпіонату Англії Ньюкасл удома обіграв Арсенал (2:0).

Ця поразка може стати фатальною для колективу Мікеля Артети: лондонський клуб серйозно ризикує пролетіти повз зону Ліги чемпіонів, пропустивши Тоттенгем.

При цьому Арсенал програв Ньюкаслу вперше з 15 квітня 2018 року. Після цього "каноніри" вісім разів перемогли поспіль, а різниця голів становила 18:1.

Востаннє Арсенал пропускав від Ньюкасла 15 вересня 2018 (1:2).

За тур до кінця сезону Арсенал відстає від Тоттенгема на два очки. "Шпорам" доведеться зіграти проти Норвіча, а "канонірам" — проти Евертона.