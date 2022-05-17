Англия

Наставник "канонірів" поділився своїми думками після поразки від Ньюкасла.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував поразку своєї команди у матчі 37 туру АПЛ проти Ньюкасла (0:2), який може позбавити "канонірів" місця у Лізі чемпіонів наступного сезону.

"Ньюкасл заслужив перемогу — він був набагато сильнішим. У нас нічого не виходило. Нас перевершили за всіма статтями. Багато чого сталося під час матчу, включаючи вимушені заміни через травми, але це не виправдання.

Ми не змогли зіграти так, як мали. Ми намагалися щось змінити, але не вийшло. Деколи ми виглядали краще, проте пропустили жахливі голи і не змогли виконати задумане.

Ньюкасл був у десять разів кращий, і це розчаровує. Наша гра була дуже далекою від тієї, що потрібна для виходу до Ліги чемпіонів. Я дуже засмучений — поразка болюча. Все було в наших руках до цього дня, а тепер – ні. Але у футболі завжди є хоча б крихітний шанс", - наводить слова Артети ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ньюкасл — Арсенал.