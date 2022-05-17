Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

Лондонський Арсенал у матчі 37 туру англійської Прем'єр-ліги у гостях поступився Ньюкаслу (0:2).

Перемогу "сорокам" принесли забиті м'ячі у виконанні Бруно Гімараеса та Уайта, який вразив свої ворота.

Таким чином, Арсенал втратив найважливіші очки та суттєво знизив свої шанси на місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон. Також поразка "канонірів" гарантувала місце у Лізі чемпіонів для лондонського Челсі.

Огляд матчу

Ньюкасл – Арсенал 2:0

Голи: Уайт, 55 (автогол), Бруно Гімараес, 85.

Ньюкасл: Дібровка, Крафт, Шер (Ласселс, 49), Берн, Таргетт, Бруно Гімараес, Лонгстафф, Альмірон (Мерфі, 76), Сен-Максимен (Фрейзер, 77), Вілсон (Гейл, 90), Жоелінтон.

Арсенал: Ремсдейл, Томіясу (Соареш, 39), Габріел (Пепе, 73), Уайт, Нуну Тавареш (Ляказет, 62), Джака, Ель-Ненні, Едегор, Сміт-Роу (Мартінеллі, 53), Нкетіа, Сака.

Попередження: Уайт (8), Нкетіа (46), Джака (90+5).