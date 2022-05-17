Англия

Лондонці потратять менше ста мільйонів за двох футболістів.

Лондонський Тоттенгем прийняв рішення викупити контракти двох футболістів, що виступают за клуб на правах оренди.

Мова йдеться про Крістіана Ромеро та Деяна Кулусевскі, повідомляє Фабріціо Романо. Антоніо Конте дуже хотів би зберегти виконавців у складі команди та керівництво почуло його прохання.

За захісника та хавбека Тоттенгем заплатить близько 80 млн євро.

Кулусевскі зіграв то лондонців 19 матчів, в яких забив три м'ячі та віддав шість гольових передач.

Що стосується аргентинця, то Ромеро зіграв 26 матчів у футболці Тоттенгема цього сезону, відзначившись одним голом.

Раніше Харрі Кейн висловився щодо подальшої співпраці із Антоніо Конте.