Англия

Футболіст також жорстко пройшовся по партнерах після поразки.

Півзахисник Арсенала Граніт Джака прокоментував останні поразку Арсенала в АПЛ від Ньюкасла, через яку клуб може не потрапити до ЛЧ.

"Важко підібрати потрібні слова. З першої і до останньої хвилини ми не заслуговували бути на полі. Я не можу пояснити, чому так сталося. Ми не виконали план на гру, не виконали настанов тренера. Це був провальний виступ. З таким перфомансом ми не заслуговуємо грати в Лізі чемпіонів, та навіть і в Лізі Європи.

Вік не має значення. Якщо ти нервуєшся, то залишайся на лаві запасних або сиди вдома. Вам потрібні люди, у яких є характер, щоб вийти і грати. Це була одна з найважливіших ігор.

Всі говорять про лідерів. Але ми граємо не в теніс, а у футбол. Якщо хтось не готовий до цього тиску, то нехай залишається вдома, не можна виходити на поле і так грати...

Вони давили нас із першої до 96-ї хвилини. Коли ти так граєш, то не варто участі в ЛЧ. Вся справа у тиску. Якщо ти з ним не справляєшся, все закінчується так, як проти Ньюкасла... Схоже, проти тиску ми безсилі", — сказав Джака.

Зазначимо, що якщо Тоттенхем зіграє внічию з Норвічем у 38 турі АПЛ, Арсеналу для виходу в ЛЧ потрібно перемогти Евертон з різницею в 16 м'ячів.