Англия

Керманич Ліверпуля прокоментував пошкодження захисника.

У рамках 37-го туру англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль із надзусиллями здолав у гостьовому поєдинку Саутгемптон (2:1), завдяки чому зумів зберегти інтригу в чемпіонських перегонах до останнього ігрового дня.

Саутгемптон — Ліверпуль 1:2 Відео голів та огляд матчу

Одним із можливих неприємних наслідків для Юргена Клоппа за підсумками звітної зустрічі могло стати пошкодження центрального захисника Джо Гомеса, якого вже під час перерви довелося змінювати на Джордана Гендерсона.

На щастя, як повідомив німецький наставник "червоних" під час післяматчевого коментаря, його підопічному вдалося уникнути важких наслідків травми.

"Він нас дуже перелякав під час першого тайму, проте зараз він ще сидить у роздягальні. Я розмовляв із ним, у нього був піднесений настрій, тому, на мою думку, усе обійшлося.

Як мені здається, нам просто пощастило в цьому плані, проте ще потрібно провести обстеження, аби з’ясувати всі подробиці", — заявив фахівець.

У останньому турі Ліверпуль буде на власному полі приймати Вулвергемптон.