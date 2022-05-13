Испания

Захисник не бажає залишати каталонців.

Барселона розглядає варіанти з продажем Сержіньо Джанні Деста у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Marca, сам правий захисник не бажає залишати "синьо-гранатових" і хоче досягти успіху в команді.

Цього сезону Джанні Дест провів 31 поєдинок на клубному рівні, відзначившись трьома результативними передачами.

Нагадаємо, що спортдир Барселони поїхав до Лондону домовлятися про трансфери двох гравців Челсі.