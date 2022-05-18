Севілья має намір виручити за футболіста близько 80 мільйонів євро.
ЖЮЛЬ КУНДЕ, GETTY IMAGES
18 травня 2022, 18:40
Захисник Севільї Жуль Кунде може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, у послугах 23-річного француза зацікавлена Барселона, яка вважає його пріоритетною метою на трансферному ринку.
Однак із Севільєю буде домовитися складно, оскільки керівництво "нервіонців" хоче виручити за гравця близько 80 мільйонів євро. З урахуванням фінансового стану "блаугранас" для них така сума — непідйомна.
Заради трансферу Кунде Барселона готова відпустити до Севільї двох своїх гравців – Сержіньо Деста та Клемана Ленгле.
Цього сезону Кунде провів 43 матчі, в яких забив три м'ячі і віддав один асист.