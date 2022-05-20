Англия

Нападник Бенфіки хоче виступати за іншу команду.

Манчестер Юнайтед розглядає варіанти посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання RMC Sport, "червоні дияволи" не зможуть підписати Дарвіна Нуньєса – форвард Бенфіки відмовив англійському клубу.

У поточному сезоні Дарвін Нуньєс провів за Бенфіку 36 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 31 гол та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, що Дарвін Нуньєс очолив список найдорожчих гравців не з топ-5 ліг за версією CIES.