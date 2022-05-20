Нападник Бенфіки хоче виступати за іншу команду.
Дарвін Нуньєс, getty images
20 травня 2022, 19:28
Манчестер Юнайтед розглядає варіанти посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання RMC Sport, "червоні дияволи" не зможуть підписати Дарвіна Нуньєса – форвард Бенфіки відмовив англійському клубу.
У поточному сезоні Дарвін Нуньєс провів за Бенфіку 36 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 31 гол та віддав 3 результативні передачі.
Нагадаємо, що Дарвін Нуньєс очолив список найдорожчих гравців не з топ-5 ліг за версією CIES.