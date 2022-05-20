Головний тренер розраховує на німецького захисника.
Ілкай Гюндоган, getty images
20 травня 2022, 20:44
Ілкай Гюндоган розглядає варіант того, щоб залишити Манчестер Сіті в найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Goal, головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола не хоче, щоб німецький півзахисник йшов.
У поточному сезоні Ілкай Гюндоган провів 42 поєдинки на клубному рівні, відзначившись вісьмома голами та шістьма асистами.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Ман Сіті почав шукати заміну півзахиснику Фернандіньо.