Италия

Представляємо до вашої уваги головні ітриги останнього, 38 туру, нинішнього розіграшу чемпіонату Італії.

Поточний сезон італійської Серії А підходить до свого завершення, а на цих вихідних ми побачимо його розв'язку в матчах останнього туру.

Багато речей, включаючи володаря чемпіонського трофею, поки що невідомі, тому пропонуємо до вашої уваги головні інтриги перед вирішальним, 38-м, туром чемпіонату Італії-2021/22.

Розклад матчів 38-го туру Серії А-2021/22

Мілан чи Інтер: хто стане чемпіоном Серії А?

Головна інтрига цих вихідних в італійському футболі – який із міланських колектив зрештою підніме над головою трофей Серії А? Наразі Мілан випереджає Інтер на два очки, при цьому "нерадзуррі" зберігають шанси випередити своїх територіальних суперників за підсумками вирішального туру.

Що для цього потрібно? Інтеру в будь-якому разі необхідно обігравати вдома Сампдорію і сподіватися, що Мілан у паралельній гостьовій зустрічі зазнає поразки від Сассуоло.

Нічий результат у поєдинку Мілана та Сассуоло не влаштує Інтер, адже у "россонері" є перевага над "нерадзуррі" за особистими зустрічами (П1, Н1), тому за рівної кількості очок чемпіонський титул вирушить до підопічних Стефано Піолі. "Золотого" матчу також не буде з цієї причини.

Остання путівка до Ліги Європи та путівка до Ліги конференцій

Незважаючи на те, що всі володарі путівок до Ліги чемпіонів вже визначилися (Мілан, Інтер, Наполі та Ювентус), а також Лаціо гарантував собі участь у груповому етапі Ліги Європи, наразі залишається питання щодо володаря останньої путівки у ЛЕ та учасника Ліги конференцій у наступному сезоні.

Вся боротьба в цьому аспекті проходитиме між Ромою, Аталантою та Фіорентіною, і кожна з команд гратиме виключно на перемогу в останньому турі.

Роме, яка також може пройти в Лігу Європи шляхом перемоги у фіналі Ліги конференцій над Феєнордом, у заключному турі Серії А вирушить у гості до Торіно, Аталанту чекає домашня зустріч з явним аутсайдером в особі Емполі, тоді як Фіорентину чекає найскладніший виклик — домашній матч з Ювентусом, хай туринці і будуть абсолютно невмотивованими.

Салернітана чи Кальярі: боротьба за останнє місце під сонцем

Нинішнього сезону Серії А Венеція порадувала вболівальників лише своїми стильними комплектами форми, але аж ніяк не результатами, тоді як Дженоа не допомогло звільнення Андрія Шевченка уникнути пониження у класі. Обидві ці команди в наступній кампанії виступатимуть у Серії Б. Залишається останнє питання: хто залишить вищий дивізіон Італії слідом за Венецією та Дженоа.

За останнє рятувальне місце боротимуться між собою Салернітана, яка зустрінеться з Удінезе, а також Кальярі, якого очікує виїзна зустріч із вищезгаданою Венецією.

Щоб залишитися в Серії А, Кальярі необхідна перемога в останньому турі, а також будь-яка втрата очок Салернітани в паралельному матчі (чи то нічия, чи поразка). Враховуючи перевагу Кальярі в різниці забитих і пропущених, а також рівність по особистих зустрічах (Н2), при рівній кількості очок Карьярі залишиться в Серії А, тоді як Салернітана понизиться в класі.

Турнірна таблиця перед останнім туром