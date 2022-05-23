Англия

"Шпори" хочуть підписати бразильського нападаючого.

Тоттенгем розглядає варіанти посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання The Telegraph, "шпори" готові поборотися за Габріеля Жезуса з іншим клубом із Лондона — Арсеналом.

У поточному сезоні Габріель Жезус провів за Сіті 39 поєдинків, у яких забив 13 голів та віддав 12 асистів.

Нагадаємо, що Габріель Жезус прокоментував чутки про свій можливий трансфер і зізнався, що поки не визначився у питанні щодо свого майбутнього.