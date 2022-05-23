"Шпори" хочуть підписати бразильського нападаючого.
Габріел Жезус, getty images
23 травня 2022, 18:39
Тоттенгем розглядає варіанти посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання The Telegraph, "шпори" готові поборотися за Габріеля Жезуса з іншим клубом із Лондона — Арсеналом.
У поточному сезоні Габріель Жезус провів за Сіті 39 поєдинків, у яких забив 13 голів та віддав 12 асистів.
Нагадаємо, що Габріель Жезус прокоментував чутки про свій можливий трансфер і зізнався, що поки не визначився у питанні щодо свого майбутнього.