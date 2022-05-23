Англия

Уругвайський нападник покине англійський клуб.

Нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані покине команду, повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".

Контракт уругвайського футболіста з Манчестер Юнайтед добіг кінця, а про продовження сторони не домовилися.

Зазначимо, що Кавані приєднався до Манчестер Юнайтед восени 2020 року. Цього сезону уругваєць провів 19 матчів, відзначившись двома забитими голами.

Нагадаємо, що Кавані має намір продовжити кар'єру в Ла Лізі.