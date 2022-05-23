Англия

Лондонці захотіли збільшити глибину складу.

Тоттенгем після попадання до Ліги чемпіонів уже зайнявся комплектацією складу наступного сезону.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, "шпори" домовилися про підписання Фрейзера Форстера.

Стверджується, що голкіпер Саутгемптона пройде медичне обстеження вже цього тижня.

Зазначимо, що Фрейзер Форстер цього сезону провів 24 поєдинки на клубному рівні, пропустивши 44 голи.

Нагадаємо, що Тоттенгем зацікавлений у придбанні півзахисника Наполі.