Англия

Нові власники одразу намагаються дати клубу належне фінансування.

Нові власники Челсі на чолі з Тоддом Болі, Getty Images

Нові власники Челсі на чолі з Тоддом Болі, Getty Images

Лондонський Челсі поступився позиціями наприкінці поточного сезону, тому зрештою завершив футбольний рік на третьому місці в турнірній таблиці англійської Прем’єр-ліги, а також програв обидва кубкових фінали на внутрішній арені Ліверпулю.

Усе це відбувалося на тлі санкцій по відношенню до власника "синіх" Романа Абрамовіча, який зрештою був змушений продати клуб іншій групі осіб.

Зрештою, уряд Великої Британії схвалив передачу прав власності консорціуму на чолі з Тоддом Болі, а нові власники, окрім придбання "пенсіонерів" за 5 млн євро, готові зробити ще одне відчутне вливання коштів.

Ідеться про 250 млн євро, які будуть у розпорядженні тренерського штабу Челсі для того, аби провести якісне підсилення під час найближчого трансферного вікна.

Окрім цього, лондонський клуб буде посилено працювати над продовженням контрактів півзахисника Мейсона Маунта, захисника Ріса Джеймса та голкіпера Едуарда Менді.