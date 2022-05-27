Англия

Український футболіст може залишитись в АПЛ.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко може продовжити свої виступи в Англійській Прем'єр-Лізі, але вже в іншому клубі.

У послугах 32-річного футболіста зацікавлений Фулгем, повідомляє Екрем Конур.

"Дачники" слідкують за ситуацією навколо Ярмоленка та планують незабаром зробити виконавцю пропозицію щодо короткострокового контракту.

В сезоні-2021/22 українець зіграв у 33 матчі за Вест Гем, в яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Раніше "молотки" попрощались із низкою футболістів, серед яких також і Ярмоленко.