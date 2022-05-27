Англия

Українець покине лондонський клуб разом із Девідом Мартіном, Раяном Фредеріксом та Марком Ноблом.

Вест Гем Юнайтед офіційно попрощався з низкою футболістів, які покинуть команду цього літа через спливаючі контракти. Серед них опинився український нападник Андрій Ярмоленко.

"У нас є список гравців, які покинуть клуб. Андрій Ярмоленко, Девід Мартін, Раян Фредерікс і Марк Нобл підуть, коли 30 червня закінчиться термін їхніх контрактів.

Ми хотіли б подякувати всім за їхню тяжку роботу, самовідданість і побажати їм всього найкращого в майбутньому", — сказано в заяві Вест Гема.

We have issued the Club's Retain List of players. Andriy Yarmolenko, David Martin, Ryan Fredericks and Mark Noble will depart when their respective contracts expire on 30 June.



We would like to thank all for their hard work, commitment and wish them the very best for the future. — West Ham United (@WestHam) May 27, 2022

Також прес-служба "молотобійців" попросила своїх уболівальників вибрати найкращий гол Андрія Ярмоленка за часів його виступів у Лондоні:

"Він забив кілька красивих голів... Який ваш улюблений гол Андрія Ярмоленка за клуб?"

He scored some big ones... What was your favourite Andriy Yarmolenko goal for the Club? — West Ham United (@WestHam) May 27, 2022

Багато уболівальників Вест Гема обрали гол українця у ворота Челсі у 2020 році, коли Ярмоленко після виходу на заміну приніс своїй команді перемогу на 89-й хвилині з рахунком 3:2.