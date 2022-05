Вест Гем Юнайтед офіційно попрощався з низкою футболістів, які покинуть команду цього літа через спливаючі контракти. Серед них опинився український нападник Андрій Ярмоленко.

"У нас є список гравців, які покинуть клуб. Андрій Ярмоленко, Девід Мартін, Раян Фредерікс і Марк Нобл підуть, коли 30 червня закінчиться термін їхніх контрактів.

Ми хотіли б подякувати всім за їхню тяжку роботу, самовідданість і побажати їм всього найкращого в майбутньому", — сказано в заяві Вест Гема.

We have issued the Club's Retain List of players. Andriy Yarmolenko, David Martin, Ryan Fredericks and Mark Noble will depart when their respective contracts expire on 30 June.



We would like to thank all for their hard work, commitment and wish them the very best for the future.