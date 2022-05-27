Українець покине лондонський клуб разом із Девідом Мартіном, Раяном Фредеріксом та Марком Ноблом.
Андрій Ярмоленко, Getty Images
27 травня 2022, 12:24
Вест Гем Юнайтед офіційно попрощався з низкою футболістів, які покинуть команду цього літа через спливаючі контракти. Серед них опинився український нападник Андрій Ярмоленко.
"У нас є список гравців, які покинуть клуб. Андрій Ярмоленко, Девід Мартін, Раян Фредерікс і Марк Нобл підуть, коли 30 червня закінчиться термін їхніх контрактів.
Ми хотіли б подякувати всім за їхню тяжку роботу, самовідданість і побажати їм всього найкращого в майбутньому", — сказано в заяві Вест Гема.
Також прес-служба "молотобійців" попросила своїх уболівальників вибрати найкращий гол Андрія Ярмоленка за часів його виступів у Лондоні:
"Він забив кілька красивих голів... Який ваш улюблений гол Андрія Ярмоленка за клуб?"
Багато уболівальників Вест Гема обрали гол українця у ворота Челсі у 2020 році, коли Ярмоленко після виходу на заміну приніс своїй команді перемогу на 89-й хвилині з рахунком 3:2.