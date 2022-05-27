Англия

Футболіст звернувся до фанів "червоних дияволів".

Нападник Едінсон Кавані, який залишить Манчестер Юнайтед влітку, звернувся до фанатів клубу.

"У мене немає нічого, окрім щирих слів подяки на адресу фанатів МЮ. Чесно кажучи, вони виявляють до мене величезну повагу з найпершого моменту мого приїзду. Я думаю, фанати МЮ високо оцінили всю важку роботу, яку я намагався виконувати якнайкраще, віддаючи всі сили цій команді.

Я дійсно вдячний, і я поїду звідси із щасливим спогадом про ту прихильність, яку фанати виявляли і завжди виявляють до мене. Цього сезону я хотів зробити більший внесок. Одна з речей, яка залишила у мене гіркий присмак, це коли у нас був дуже приємний та досить пристойний сезон – 2020/21, ми не змогли провести його разом із фанатами.

Цього сезону, коли фанати повернулися на стадіони, я не зміг провести таку кампанію, якщо бути чесним, на особистому рівні, як мені хотілось би. Я хочу щиро подякувати вболівальникам від щирого серця, бо вони завжди виявляли до мене велику прихильність, а це дуже важливо для футболіста", — сказав Кавані.

Нагадаємо, що у послугах досвідченого форварда зацікавлені декілька клубів Серії А, зокрема Наполі та Салернітана.