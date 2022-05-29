Англия

Сенегалець готовий до нового виклику в кар'єрі.

Атакувальний півзахісник Ліверпулю та збірної Сенегалу Садіо Мане вирішив залишити свою команду влітку.

Футболіст проінформував керівництво "червоних" про своє бажання, повідомляє Фабріціо Романо.

Відзначимо, що основним претендентом на Мане є мюнхенська Баварія, яка знаходиться в пошуках заміни Роберту Левандовськи.

У цьому сезоні Мане забив 23 м’ячі та віддав п’ять гольових передач за 50 матчів.

Раніше повідомлялось, що Баварія також готова розлучитись із одним зі своїх атакувальних футболістів.