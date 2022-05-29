Сенегалець готовий до нового виклику в кар'єрі.
садіо мане, getty images
29 травня 2022, 16:13
Атакувальний півзахісник Ліверпулю та збірної Сенегалу Садіо Мане вирішив залишити свою команду влітку.
Футболіст проінформував керівництво "червоних" про своє бажання, повідомляє Фабріціо Романо.
Відзначимо, що основним претендентом на Мане є мюнхенська Баварія, яка знаходиться в пошуках заміни Роберту Левандовськи.
У цьому сезоні Мане забив 23 м’ячі та віддав п’ять гольових передач за 50 матчів.
Раніше повідомлялось, що Баварія також готова розлучитись із одним зі своїх атакувальних футболістів.