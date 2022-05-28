Германия

Фінал Ліги чемпіонів може стати останнім матчем нападника в складі Ліверпуля.

Англійський Ліверпуль приречений найближчими годинами розмірковувати над протистоянням проти мадридського Реалу в фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, однак уже після цієї відповідальної гри "червоні" можуть дізнатися про негативну новину.

Річ у тім, що наприкінці майбутнього сезону контракт нападника команди Юргена Клоппа Садіо Мане добігає кінця, що робить прийдешню трансферну кампанію останньою можливістю для англійського клубу заробити на його потенційному продажі бодай якість кошти.

Згідно з інформацією іспанської преси, інтерес до 30-річного сенегальця виказує мюнхенська Баварія, однак для його трансферу "Рекордмайстеру" спочатку потрібно продати Роберта Левандовські.

У цьому сезоні Мане забив 23 м’ячі та віддав п’ять гольових передач за 50 матчів.