"Сороки" досягли угоди про перший літній трансфер.
юга екітіке, фото фабріціо романо
01 червня 2022, 22:07
Ньюкасл близький до оформлення першого літнього трансферу.
"Сороки" домовились із форвардом Реймсу Юго Екітіке про перехід, повідомляє Фабріціо Романо.
Футболіст погодився на підписання п'ятирічного контракту із представником АПЛ, а найближчим часом клуби повинні досягти консенсусу.
В минулому сезоні Екітіке провів 24 матчі за Реймс у Лізі 1, в яких забив десять голів та віддав чотири результативні передачі.
Transfermarkt оцінює форварда у 28 млн євро.
Раніше повідомлялось, що боротьбу за 19-річного виконавця веде також Боруссія Д.