Ньюкасл близький до оформлення першого літнього трансферу.

"Сороки" домовились із форвардом Реймсу Юго Екітіке про перехід, повідомляє Фабріціо Романо.

Футболіст погодився на підписання п'ятирічного контракту із представником АПЛ, а найближчим часом клуби повинні досягти консенсусу.

В минулому сезоні Екітіке провів 24 матчі за Реймс у Лізі 1, в яких забив десять голів та віддав чотири результативні передачі. 

Transfermarkt оцінює форварда у 28 млн євро.

Раніше повідомлялось, що боротьбу за 19-річного виконавця веде також Боруссія Д.