Англия

"Сороки" досягли угоди про перший літній трансфер.

Ньюкасл близький до оформлення першого літнього трансферу.

"Сороки" домовились із форвардом Реймсу Юго Екітіке про перехід, повідомляє Фабріціо Романо.

Футболіст погодився на підписання п'ятирічного контракту із представником АПЛ, а найближчим часом клуби повинні досягти консенсусу.

В минулому сезоні Екітіке провів 24 матчі за Реймс у Лізі 1, в яких забив десять голів та віддав чотири результативні передачі.

Transfermarkt оцінює форварда у 28 млн євро.

Раніше повідомлялось, що боротьбу за 19-річного виконавця веде також Боруссія Д.