Англия

"Сороки" націлені на півзахісника збірної Бельгії.

Ньюкасл продовжує працювати на трансферному ринку в пошуках підсилення на наступний сезон.

Представник чемпіонату Англії звернув свою увагу на півзахісника Атлетіко Мадрид та збірної Бельгії Янніка Карраско, повідомляє Екрем Конур.

Тим не менш, "матрасники" не мають бажання розлучатись зі своїм футболістом за безцінок, а також хочуть скористатись тим фактом, що Ньюкасл розбагатів післи приходу нових інвесторів. Клуб хоче отримати не менше 50 млн євро за свого футболіста.

В минулому сезоні Карраско зіграв у 43 матчах за Атлетіко, забивши шість голів та віддавши сім результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Ньюкасл погодив трансфер найкращого бомбардиру Реймсу.