Англия

Форвард опинився в невизначеному стані.

Орендна угода між мадридським Атлетіко та туринським Ювентусом щодо нападника Альваро Морати спливає вже незабаром, тож іспанський виконавець має повернутися до столиці власної батьківщини.

Однак там на нього геть не очікує головний тренер "кольчонерос" Дієго Сімеоне, який не бачить 29-річного футболіста в складі своєї команди.

У той самий час Ювентус не готовий задовольнити бажання Атлетіко щодо суми відступних у 35 млн євро за гравця, який фактично два роки поспіль грає в його складі.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, ситуацію з невизначеністю стосовно подальшої долі Морати на свою користь може скористатися лондонський Арсенал, який проявляє інтерес у підписанні футболіста.

У цьому сезоні за 48 зіграних матчів Альваро відзначився 12 разів та віддав дев’ять гольових передач.