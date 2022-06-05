Англия

Майбутнє єгиптянина на Енфілді залежить від того, чи покращить пропозицію клуб.

Подальші виступи та майбутнє нападника Мохамеда Салаха в Ліверпулі, як і раніше, залишаються під питанням через термін його контракту, який спливає влітку 2023 року.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, останнім часом ситуація абсолютно не змінилася.

Салах, як і раніше, хоче залишитися в Ліверпулі, однак переговорний процес між єгиптянином і мерсисайдцями так і має проблематичний характер.

За інформацією джерела, у цьому питанні все залежить від рішення Ліверпуля у наступні кілька місяців.

Якщо керівництво "червоних" хоче зберегти Салаха, то їм у будь-якому разі доведеться покращити свою пропозицію з фінансової точки зору, інакше 29-річний єгиптяніт може покинути клуб безкоштовно