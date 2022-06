У фіналі Ліги чемпіонів-2021/22 Ліверпуль зазнав мінімальної поразки від мадридського Реалу.

Лідер і нападник мерсисайдців Мохамед Салах звернувся до вболівальників "червоних".

"Я не можу висловити словами, як сильно ми хотіли повернути цей трофей [Ліги чемпіонів] у Ліверпуль, але не змогли. Я не можу описати словами подяки всім вболівальникам за вашу підтримку.

Це був дуже довгий сезон, але частина мене хоче, щоб наступний розпочався вже завтра", — написав Салах в своєму Twitter.

I cannot express in words how much we wanted to bring that trophy back to Liverpool but in the end we couldn’t. I cannot thank the fans enough for your support. It has been a very long season but a part of me wishes the next one starts again tomorrow. pic.twitter.com/6ECyIL0AHN