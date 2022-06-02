Єгиптянин звернувся до вболівальників Ліверпуля у зв'язку із поразкою у фіналі Ліги чемпіонів.
Мохамед Салах, Getty Images
02 червня 2022, 15:53
У фіналі Ліги чемпіонів-2021/22 Ліверпуль зазнав мінімальної поразки від мадридського Реалу.
Лідер і нападник мерсисайдців Мохамед Салах звернувся до вболівальників "червоних".
"Я не можу висловити словами, як сильно ми хотіли повернути цей трофей [Ліги чемпіонів] у Ліверпуль, але не змогли. Я не можу описати словами подяки всім вболівальникам за вашу підтримку.
Це був дуже довгий сезон, але частина мене хоче, щоб наступний розпочався вже завтра", — написав Салах в своєму Twitter.
Нагадаємо, останнім часом у пресі все частіше фігурують чутки про можливий відхід Мо Салаха з Ліверпуля в літнє трансферне вікно через проблеми з продовженням контракту.
Раніше повідомлялося, що єгиптянин може піти до іншого клубу АПЛ, якщо не зможе домовитись із мерсисайдцями.