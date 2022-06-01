Англия

Єгиптянин має намір залишитись в англійській Прем'єр-лізі.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах може покинути клуб, якщо не домовитись із "червоними" про новий контракт. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 29-річний єгиптянин хоче стати найоплачуванішим гравцем у світі, проте керівництво мерсісайдського клубу не може піти на такий крок.

За останні півроку сторони не вели переговорів про нову угоду, але востаннє, коли вони спілкувалися, у них був великий розрив між умовами клубу та футболіста.

Також наголошується, що у разі невдачі у переговорах із Ліверпулем, Салах має намір продовжувати виступати в англійській Прем'єр-лізі.

Минулого сезону Салах провів 51 матч, у яких забив 31 гол і віддав 16 результативних передач.

Раніше Салах заявив, що не залишить склад "червоних" цього літа.