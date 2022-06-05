Англия

Нідерландець заявив про бажання покинути клуб із Північного Лондона.

Останнім часом стало відомо про те, що амстердамський Аякс виступив з офіційною пропозицією щодо атакуючого півзахисника Тоттенгема Стівена Бергвейна.

24-річний нідерландець підтвердив, що незадоволений кількістю ігрового часу в стані "шпор" та хоче змінити клубну прописку влітку.

"Мені важко. Я добре граю у збірній, але коли я повертаюся до клубу, на мене заплющують очі. Мені потрібно знайти рішення, щоб я міг піти.

Аякс? Я залишаю всі варіанти відкритими", — цитує слова Бергвейна 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем хоче виручити із продажу Бергвейна 35 мільйонів євро.