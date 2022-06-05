Англия

"Сороки" не готові викладати за футболіста 55 млн євро відступних.

Півзахисник мадридського Атлетіко Яннік Феррейра-Карраско може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного бельгійця зацікавлений Ньюкасл, але керівництво "сорок" не готове викладати за футболіста 55 мільйонів відступних євро.

Також зазначається, що головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне хоче, щоб гравець залишився, але відомо, що агент футболіста шукає нові варіанти для кращої зарплати.

Минулого сезону Карраско провів 44 матчі, в яких забив шість голів і віддав шість результативних передач.