Англия

"Шпори" бажають зберегти свого лідера.

Тоттенгем активно працює на трансферному ринку для підписання нових гравців, але не забуває про збереження наявних гравців.

Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, лондонський клуб працює над новим контрактом для нападника Харрі Кейна.

Зазначимо, що поточна угода англійського футболіста зі "шпорами" розрахована до літа 2024 року.

У поточному сезоні Харрі забив 27 голів та віддав 10 результативних передач у 50 матчах за Тоттенгем.

Нагадаємо, що Кейн готовий розглянути пропозицію Тоттенгема щодо нового контракту.