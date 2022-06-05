ЧМ-2022. Отбор
Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку плей-офф кваліфікації чемпіонату світу, у якому зіграють Уельс та Україна.
РОМАН ЯРЕМЧУК, УАФ
05 червня 2022, 17:54
Сьогодні, 5 червня, збірна України зіграє найважливіший матч – фінал плей-офф кваліфікації ЧС-2022 проти Уельсу.
Головний тренер збірної України Олександр Петраков ухвалив рішення не міняти переможний склад із попередньої зустрічі проти Шотландії (3:1).
Уельс: Геннессі, Робертс, Девіс, Родон, Вільямс, Ампаду, Ремсі, Аллен, Джеймс, Мур, Бейл.
Запасні: Уорд, Девіс, Гантер, Мелам, Уілсон, Джонсон, Моррелл, Норрингтон-Девіс, Вільямс, Харріс, Томас, Матондо.
Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Зінченко, Циганков, Яремчук.
Запасні: Соболь, Бондар, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Пятов, Мудрик, Піхальонок, Качараба, Зубков, Різник.
Нагадаємо, матч Уельс — Україна розпочнеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.