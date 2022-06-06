Англия

Агенти навіть устигли висунути вимоги щодо можливої зарплатні свого клієнта.

Нападник англійського Манчестер Сіті Габріель Жезус вже почав відчувати тиск на себе на тлі новини про придбання його клубом форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда, тож у це трансферне вікно буде розмірковувати над подальшим місцем роботи.

На 25-річного виконавця претендує лондонський Арсенал, проте сам він наразі ще не вирішив остаточно, чи залишить клуб за рік до кінця чинного контракту.

Тим часом, як повідомляє іспанська преса, мадридські Реал та Атлетіко отримали запрошення приєднатися до перемовин із Манчестер Сіті щодо можливого придбання футболіста "містян".

Представники бразильця тим часом уже встигли висунути умови щодо його можливої заробітної платні — 5 млн євро, із урахуванням усіх відповідних податків.

У цьому сезоні Жезус відіграв 41 матч, забивши 13 голів та ще 12 разів віддавав гольові передачі.