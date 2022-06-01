Испания

Історія Гарета Бейла у Мадриді завершена.

Контракт Бейла з Реалом добігає кінця, а це означає, що незабаром валлієць отримає статус вільного агента.

Бейл перейшов до Реалу у 2013 році з Тоттенхема за 100 мільйонів євро, що зробило його найдорожчим гравцем в історії футболу на той момент. За 9 років він завоював із клубом 16 трофеїв, у тому числі – 5 кубків Ліги чемпіонів.

"Я пишу це повідомлення, щоб сказати дякую всім моїм одноклубникам, минулим і теперішнім, моїм тренерам, персоналу та вболівальникам, які мене підтримували".

"Я прибув сюди 9 років тому як молодий футболіст, який хотів реалізувати мрію грати за Реал Мадрид. Носити чисту білу форму, носити герб на грудях, грати на Сантьяго Бернабеу, вигравати титули та бути частиною того, чим він так відомий, вигравати Лігу чемпіонів".

"Зараз я можу озирнутися назад та сказати — ця мрія стала реальністю та навіть більше. Бути частиною історії цього клубу і досягти того, чого ми досягли, коли я був гравцем «Реала» – це був неймовірний досвід і те, що я ніколи не забуду".

"Хочу сказати дякую президенту Флорентіно Пересу, Хосе Анхелю Санчесу та правлінню за те, що вони дали мені можливість грати за цей клуб. Разом ми змогли створити декілька моментів, які назавжди залишаться в історії цього клубу та футболу.

Це була честь для мене. Дякую! Hala Madrid!", – написав Бейл в інстаграмі.

Раніше про свій відхід з Реала оголосив Іско.