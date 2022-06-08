Англия

29-річний англієць дістанеться "ірискам" безкоштовно.

Захисник Бернлі Джеймс Тарковськи продовжить свою кар'єру у складі Евертона. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 29-річний англієць уже погодив чотирирічний контракт з "ірисками" і зараз проходить медогляд для майбутнього переходу.

Футболіст дістанеться "ірискам" безкоштовно, тому що 30 червня цього року у нього закінчується контракт із Бернлі і він стане вільним агентом.

Минулого сезону Тарковськи провів 35 матчів за Бернлі, який вилетів до Чемпіоншипу після шести років виступів в АПЛ. На його рахунку один забитий м'яч та дві результативні передачі.